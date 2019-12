40 années de recherches dans l’Arctique récompensées

Un professeur de l’Université McGill démystifie depuis une quarantaine d’années les secrets des sols de l’Arctique, et ses recherches seront récompensées mercredi par la W. Garfield Weston Foundation.

Wayne Pollard, professeur au département de géographie de McGill et à la tête de la McGill Arctic Research Station, sillonne l’Arctique depuis 1975. Ses découvertes au sujet de l'interaction entre les eaux souterraines et le pergélisol, un sol gelé en permanence, ont conduit à de nombreuses innovations dans la recherche nordique et enrichi la compréhension des changements climatiques.

Ses recherches, qui ont d’ailleurs récemment été publiées, démontrent entre autres les impacts des changements climatiques sur la fonte des glaces dans le pergélisol. La glace, qui dégèle dans ce type de sol, peut glisser et s’effondrer, affectant ainsi les communautés du Nord.

Ces résultats sont le fruit d'un travail qu'il a mené pendant les 30 dernières années dans les basses terres d’Eureka Sound, au Nunavut.

COURTOISIE

Une connexion «spirituelle»

Le professeur Pollard a amorcé son parcours en travaillant comme géologue. «J’ai ensuite fait mon doctorat et je suis devenu un spécialiste en pergélisol. Ma spécialité est de voir comment le paysage change avec les changements climatiques et comment il évolue aussi sans les changements climatiques», a-t-il raconté.

Son intérêt pour le nord du Canada est toutefois ancré en lui depuis son enfance. Le professeur explique avoir un penchant depuis son jeune âge pour l’exploration de l’Arctique et avoir lu beaucoup à ce sujet. «Quand j’ai travaillé dans le Grand Nord comme géologue, j’ai senti une connexion spirituelle; plus j’allais dans le nord, plus cette connexion était forte.»

Poursuivre les recherches

Selon lui, il est primordial d’approfondir les connaissances de cette partie du Canada. Le pergélisol est présent dans une grande partie du pays et on connaît très peu le sujet, a-t-il souligné.

Poursuivre les recherches dans l’Arctique est aussi important pour évaluer les impacts des navires qui transitent par le Grand Nord. «Les navires déversent constamment leurs déchets dans l’océan et ça se passe dans l'Arctique. Ça devient une autoroute», a mentionné le chercheur.