CAOUETTE, Lionel



Au CHUL, le 29 novembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédé monsieur Lionel Caouette, époux de feu dame Bertha Gauvin. Il était le fils de feu dame Elmire Lamarre et de feu monsieur Thomas Caouette. Il demeurait à Québec et était natif de St-Clément de Tourville.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Denis, Alain (Claire Dugal), Lise (Simon Barbeau) et Jean-Pierre (Monique Maltais); ses petits-enfants: Jean-Michel Caouette (Caroline Asselin), Marie-Josée Caouette, Maxime Barbeau, Magalie et Corinne Caouette, Philip et Chantale Tanguay Caouette et ses arrière-petits- enfants: Vincent et Lydia Caouette. Il laisse également dans le deuil sa sœur Blanche Caouette (Alfred Champagne), sa belle-sœur Blanche Gauvin (Edgar Gauthier), ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Manoir des Pionniers, le personnel du CHUL en soins palliatifs ainsi que le Dr Benoit Dubuc pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL,10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél: 418-525-4385.