LACROIX, Guy



À Québec, le 2 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Lacroix, époux de Colette Langlois- Lacroix. Il était le père de Louise et Dominique (Suzanne Picard). Il était le papi de Raphaëlle et Nathan Alimi- Lacroix ainsi que de Laurence et Thomas Lacroix. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s et collègues de travail. Il est allé rejoindre ses parents, James Lacroix et Marie-Louise Thibeault; ses frères, sa sœur ainsi que son beau-frère et belles-soeurs: l'abbé Jacques- Albert, Réginald (Marcelle Coulombe), Augustin (Germaine Pelletier) et Isabelle (Théo Deschêsne).La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 14hLa mise en Mausolée des cendres se fera ultérieurement. Après la cérémonie (messe), réception aux Appartements de Bordeaux pour se rappeler les bons moments, les anecdotes, et se retrouver entre parents et ami(e)s. Professeur retraité de l'Université Laval en Sciences biologiques, il a été chercheur à la Station de Biologie Marine de Grande-Rivière de 1958 à 1968. C'est à cette époque qu'il a rencontré son épouse Colette. En 1968 il a été engagé comme professeur de biologie (océanographie biologique) à l'Université Laval. Il fut l'un des pionniers de la recherche en océanographie biologique au Québec. Pendant sa carrière universitaire de plus de 25 ans, en plus d'être professeur, il a été rédacteur en chef du Naturaliste Canadien pendant plusieurs années. Il a dirigé plusieurs étudiants et étudiantes à la maîtrise et au doctorat. De 1985 à 1992, il a été directeur adjoint de l'École des Gradués de l'Université Laval. Il a également été membre actif de plusieurs comités, conseils et programmes d'études. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université Laval - Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec, Qc Téléphone: 418 656-3292 Courriel: ful@ful.ulaval.ca Site web: www2.ulaval.ca/fondation/accueil.html et Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Qc Téléphone: 418 684-2260 Site web: www.amisdujhsb.ca et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.