SAMSON, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Jean Samson, époux de Denise Carrier, fils de feu monsieur Omer Samson et de feu madame Noella Bouffard. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Étienne, Émilien (Jessyca Jalbert) et Lisa (Félix Rancourt); ses frères et sœurs: Benoit (Claire Lauzier), Luc (Françoise Boulanger), Colette (feu Pierre Lacasse), Lucie (Régis Laganière), Monique, Simon et Brigitte (Marcel Guérard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carrier: Nicole (Denis Nolin), Odette (Paul Brulotte) et Diane (Gilles Dufour). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines; son grand ami Richard Roberge (Josée Doyon) ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13h.