VILLENEUVE, Diane



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 2 décembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Diane Villeneuve, épouse de monsieur Claude Robitaille, fille de feu madame Germaine Verreault et de feu monsieur Georges-Élie Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Ses cendres seront déposées au Cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Claude Robitaille; ses enfants: Nancy (Alain Blanchette), Nathalie (Frédéric Morneau), Éric (Nathalie Gauthier); ses petits-enfants: Ariane, Léonie Zakari, Benjamin, Kamylle, Aurélie, Hubert, Angélique, Maryon, Elyott; ses frères et soeurs: Serge (Nicole Turgeon), Michel (Nicole Beaulieu), feu Jacques (Marie-Thérèse Klassen), Francine (Denis Bolduc); son beau-frère Guy Robitaille (Ghislaine Gagné), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone: 418 657-5334, site web: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.