DROLET, Michel



Le 16 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, des suites d'une maladie pulmonaire, est décédé entouré de l'amour de ses proches, monsieur Michel Drolet, conjoint de dame Guylaine Martineau, fils de dame Gertrude Lacroix et de feu Lauréat Drolet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Guylaine et sa mère Gertrude; ses enfants: Sarah, Vincent, Jennifer (Xavier Daras) et Annabelle; ses petits-enfants: Adrien et Julien Daras; sa sœur Johanne (Gil Lambany); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau: Angèle (Jean-Luc Laflamme), Réjean (Louise Parisien), Jasmine, Carmelle (Claude Vincent), Sylvain, Daniel (Caroline Gagnon); ses neveux et nièces: Myriam, Karine, Joanny (David), Mathieu (Gabrielle), Lydia, Félix et Xavier; sa filleule Amélia et son filleul Charles, ainsi que de nombreux ami(e)s, cousin(e)s, tantes et collègues. La famille tient à remercier très chaleureusement, pour l'excellence et l'humanité des soins prodigués, toute l'équipe de l'unité des soins intensifs respiratoires de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, ainsi que le personnel du 5ième. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin Des Quatre-Bourgeois, Québec Qc, G1V OB8.