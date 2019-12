GODIN, Jean-Paul



C'est avec Tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Paul Godin décédé le 23 novembre 2019, aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis entouré de l'amour des siens, à l'âge de 82 ans et 11 mois. Il était l'époux de madame Denise Létourneau. Natif de Bertrand, il résidait à Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lale vendredi 6 décembre de 19 h à 21 h et le samedi 7 décembre de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jacques (Tracey Sonmor), Sonia (Paul Richard), feu Charlene (Richard Therrien); ses petits-enfants: Corey, D'Arcy, Riley, Elsie, Maxime, Vanessa, Rébecca; ses frères et sœurs Godin: sa demi-sœur feu Emma Galant (feu Georges Deguire), feu Joseph (Edith Thériault), feu Lionel (feu Léanne Thériault), feu Emérentienne (feu Wilfrid Bélanger), feu Fabiola, Gabriel, Yolande (feu James Branch), feu Oscar (Anita Pronovost), Nicole (Claude Boulé); ses beaux-frères et belles-sœurs Létourneau: feu Lucille (feu Lionel Bilodeau), feu Roland, feu Roger (Myrna Doran), Monique (Frank Macleod), Michel (feu Doris Pineault), feu Renée (feu Philippe Réhaume), Jean-Louis (Murielle Bouchard), Claude (Inga Uhl). l laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons Suggérés: Fondation Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins palliatifs www.fhdl.ca. La famille désire remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Levis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la