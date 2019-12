AUBUT, Robert



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 novembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Robert Aubut, fils de feu Raymond Aubut et de feu Thérèse Cauchon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 13 heures. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Michel (Rollande Fillion), Claude (Louisette Alain), Réal (Réjeanne Fortin), Fernand (Sylvie Jeffrey), Huguette (Marcel Gosselin), Jacques, Réjean (sylvie Laferrière), Gaétan (Claire Castonguay) et Ginette (Jacques Boucher), ainsi que ses tantes Annette et Renée-Jeanne, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.