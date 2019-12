LANGLAIS, Irène Marcotte



Au CHSLD de Donnacona, le 17 novembre 2019, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Irène Marcotte, épouse de feu monsieur Bruno Langlais. Elle était native de Portneuf. Madame Marcotte laisse dans le deuil ses fils: feu Jean et feu Yves (Gail Pépin); ses petits-enfants: Vicky (Guillaume Pellerin) et Tommy (Jessica Lefebvre); son arrière-petite-fille Charlye Pellerin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Lucette, Paul (Albertine Marcotte), Alexandrine (Maurice Marcotte), Marguerite, Jeanne D'Arc, Noël et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués, leur humanisme et leur support. Selon ses volontés, il n'y aura pas de condoléances.Par la suite, le corps sera inhumé au cimetière de Portneuf-Ville. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles au salon.