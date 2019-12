DRAPEAU, Lise Giroux



À son domicile, le 18 novembre 2019 à l'âge 77 ans, est décédée subitement madame Lise Giroux, épouse de feu monsieur Antonio Drapeau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Giroux laisse dans le deuil son fils Etienne (Annie Trépanier); ses petits-enfants: Alycia et Pierre-Antoine (leur mère Nathalie Bourguignon). Elle était la sœur de: Aline, Solange (feu Robert Fortin), feu Armande (feu Rolland Potvin), feu Germain (Louisette Hayes), Clermont (Julie Gagné), Serge (Nelson Nadeau), Alain (Nicole Bouchard), feu Norbert (Jacqueline Fontaine), feu Réjean et feu Claude. Elle était la belles-soeurs dans la famille Drapeau de: Jean (Réjeanne Dupuis), Adrien (Micheline Boucher), Rosanne (feu André Gagnon), feu Lucien, Hélène (André Pelletier) et de feu Christine Drapeau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la maison