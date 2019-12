CHAMPAGNE, Jean-Marie



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 27 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Champagne, époux de dame Éloïse Vachon. Il était le fils de feu Adolphe Champagne et de feu Cécile Gilbert. Il demeurait à St-Agapit. Outre sa conjointe Éloïse, il laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Reine Cormier), Denis (Josette Boucher), Mario (Andrée Rousseau), Lise (Jean Martineau), Anne (Fernand Berthelot) et feu Annie (Réjean Rousseau); ses petits-enfants: Rémi (Mélanie Deshaies), Annick (Daouda Fall), Louis (Élise Pearson), Simon (Stéphanie Picard), Sylvie (Mickael Guillemineau), Christian (Vanessa Landry), Éric (Véronique Plante), Frédérick (Marie-Christine Alain), Laurie, Cynthia (Guillaume Tremblay), William et Philippe; ainsi que quinze arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Aline (feu Richard Lucier), Gabriel (feu Huguette Drouin) et Marc-Aurèle (Francine Cliche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vachon: Raymonde (feu Fernand Doyon), Marielle (feu Jean-Baptiste Giguère), Jean-Luc (feu Madeleine Grenier) et Clermont (Reine Pomerleau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraillesde 9h à 10h30.