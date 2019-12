CAREAU, Jean-Claude



Au CHU Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Careau, époux de dame Huguette Beaulé, fils de feu dame Marie-Ange Careau et de feu monsieur Léonidas Careau. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 7 décembre 2019 de 9h à 10h30. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette Beaulé, ses frères et sœurs: Yolande, Lise, Carol, Gaétan; ses belles-sœurs: Nicole (Paul Hamelin), Ghislaine (Maurice Bédard), Pierrette (feu Jean-Claude Beaulé); ses précieux amis: Hélène et Serge; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement aux infirmières du 8e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.