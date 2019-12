BOULANGER, Marie-Alice Gagné



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 28 novembre 2019 à l'âge de 97 ans est décédée Mme Marie-Alice Gagné, épouse de feu M. Maurice Boulanger. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (feu Diane Deschamps), Aline (feu Claude Morin); ses petits-enfants: François (Joanie Charest), Jérôme (Caroline Greffard), Véronique (Sébastien Proulx), Geneviève (Jean-Philippe Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Hugo et Antoine Boulanger, Rose-Ema et Charles-Etienne Proulx; ses belles-sœurs: Ghislaine Gauthier (feu Roland Gagné), Thérèse Boulanger. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel du 4è étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins, leur humanité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la Fondation Rayons d'espoir, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.