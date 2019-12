MERCIER, Sébastien



Maintenant que ton départ nous a séparés, le 30 novembre 2019, nous réalisons que ce fut merveilleux de vivre près de toi. Depuis, aucun mot ici-bas, ne saurait décrire qui tu étais pour nous, ni combien tu vas nous manquer.À l'Hôpital Laval, à l'âge de 42 ans, est décédé M. Sébastien Mercier. Il était le fils de M. Georges Clément Mercier et de Mme Rita Doyon. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h, le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil ses parents: Georges Clément et Rita. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Mercier et Doyon ainsi que plusieurs ami(e)s. Dons suggérés : Paroisse Sainte-mère-de-jésus (Fabrique de Sainte-Marie) Association pulmonaire du Québec : https://pq.poumon.ca/