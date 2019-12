TREMBLAY, Frédéric



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2019, à l'âge de 33 ans, est décédé monsieur Frédéric Tremblay, fils de dame Diane Martin et de monsieur Joseph Aimé Tremblay. Il était le conjoint de dame Mélissa Tremblay. Il demeurait à St-Léonard de Portneuf.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Mélissa; ses enfants : Nicolas, Mélody et Nathan; sa mère Diane Martin; son père Joseph-Aimé Tremblay; sa belle-mère Linda Martel (feu Jacques Tremblay) Marc Paquet; son frère Sébastien Tremblay; sa sœur Cynthia Tremblay (Kenny Charon); son demi-frère Willy Létourneau (Jessika Robinson); son beau-frère Patrice Tremblay (Nancy Deguise); ses grand-mères : Isabelle Fecteau et Yvette Turcotte ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.