LESSARD, Marlène

À l'hôpital de Val-d'Or, le 28 novembre 2019, à l'âge de 53 ans, est décédée dame Marlène Lessard, conjointe de monsieur Jacques Roussel. Née à Québec, le 7 novembre 1966, elle était la fille de feu dame Renée-Jeanne Blais et de monsieur Claude Lessard. Elle demeurait à Val-d'Or. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.. Outre son conjoint Jacques et son père Claude, madame laisse dans le deuil son fils Philippe-Olivier Roussel (Ariane Lavallée); tous les membres des familles Lessard et Roussel ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de Val-d'Or (4ème étage et soins à domicile) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHVD spécifiquement pour la " chambre de fin de vie Marlène Lessard ", Site : https://www.fondation-chvd.qc.ca/, Tél. : (819) 825-5858 poste 2313. Les funérailles sont sous la direction de