LACHANCE, Robert



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 20 novembre 2019, à l'aube de ses 95 ans, est décédé monsieur Robert Lachance, époux en premières noces de feu dame Mariette Bélanger et en secondes noces de dame Charlotte Lefrançois. Il était le fils de feu Adrien Lachance et de feu Blanche Vézina. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Outre son épouse Charlotte, il laisse dans le deuil son fils Serge (Claire Huot), ses petits- enfants: Yanick (Lyne Blanchette), Karine (Jean-François Beaulieu) et Joanie Huot-Lemay (Jérôme Ouellet); et ses arrière-petits-enfants: Gabrielle et Mahée Savoie, Justin, Jason et Jade Lachance, Emy et Jean-Félix Beaulieu. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine, particulièrement l'unité d'accueil au deuxième étage, ainsi que le personnel de la Maison Vilar pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme PROCURE, qui lutte contre le cancer de la prostate, 110-1320, boulevard Graham, Ville Mont-Royal (QC), H3P 3C8, tél.: 1-(855)-899-2873, site Internet : www.procure.ca.