GARNEAU, Jeanne Dumontier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jeanne Dumontier, épouse de feu monsieur Gérard Garneau, fille de feu Georges Dumontier et de feu Alexandrine Cameron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Michel (Monique L'Heureux), Lise, Denise (Doris Deblois) et Richard Garneau; ses petits-enfants: Édith (Steve Boutin), Christian (Christine Cardinal), Sébastien (Karine Couture), Clément, Francis (Chantale Perron), Nancy (Erick Banaszack) et Sandra Garneau (Christian Roy), Caroline (Rony Coderre), Annie (Richard Lemay) et Suzie Sanfaçon, Stéphane (Elizabeth Cordeau), Katy (Allen Boucher) et Julie Plamondon (Dominic Paulhus); ses sœurs: Véronique Dumontier et Denise Ross (Roger Ross); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Garneau, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Maison Vilar pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.