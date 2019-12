GIROUX, Marie-Blanche Bourgault



À l'Hôpital Général de Québec, le 27 novembre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Marie-Blanche Bourgault, épouse de feu monsieur Roland Giroux. Elle était la fille de feu dame Laura Lacasse et de feu monsieur Lévis Bourgault. Elle demeurait à Québec.le samedi 7 décembre 2019 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Lise Dion-Giroux), Lise, Michel (Huguette Ouellet), Yves (Sylvie Boies); ses petits-enfants : Brigitte, Marie-Christine (Gilles Tremblay), Martin (Lyne Laforce), Pascal (Geneviève Paré), Frédéric (Claire Lepitre), Mathieu, Marie-Hélène, Vincent (Mélanie Rouleau); ses arrière-petits-enfants : Andréanne, Simon, Caroline, Carolanne, Antoine, Justin, Zach, Alex, Olivier, Nelly, Charlotte, Alice; ses sœurs : Claudette et Guyanne (Henri Bishop). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leurs bons soins prodigués.