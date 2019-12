CÔTÉ, Thérèse Larochelle



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 25 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Thérèse Larochelle, épouse de feu Dominique Côté. Elle demeurait à Saint-Damien de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Laurier (Claire Trahan) et Fernand (Angèle Fillion); ses petits-enfants: Chantal Côté (Sylvain Roussy), Martin Côté (Marie-Claude Roy), Frédérick Côté (Emy Ruel), Stéphanie Côté (Marc-André Gagné) et ses arrière-petits-enfants: Mégan, Samuel, Virginie, Josiane et Elliot. Elle était la sœur de: feu Amarilda (feu Joseph N. Goupil), feu Adrienne (feu Roger Lord), feu Antonio, Laurianne (feu Robert Morin), feu Maurice (feu Bertha O'Rourke), l'abbé Gérard, feu Robert, feu Raoul (Noëlla Laverdière), feu Marius, feu Georgette (feu René Lamontagne), frère Jean-Marie (marianiste), Louis (Gemma Trahan) et Léonard (Hélène Bélanger). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Sœur Marie (n.d.p.s.), Rosaire (Thérèse Audy), Julie (Jean-Marc Letellier), Emilienne (Désiré Chabot), Alexandre (Thérèse Audy), Jeanne, Laurette (Matthew Healy) et Marcel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLSD Saint-Anselme, spécialement Dre Anne Laliberté pour les bons soins prodigués à notre mère. Nos sincères remerciements s'adressent également à tout ceux et celles qui par leur présence et leur bonté ont ajouté du soleil dans sa vie et particulièrement monsieur Clément Godbout. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la