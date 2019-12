ROCHETTE, Jean-Charles



À l'Hôpital Laval, le 22 novembre 2019, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Rochette, époux de madame Jeannine Tardif, fils de feu dame Élodia Rochon et de feu monsieur Luc Rochette. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 13 h. Suivra l'inhumation du corps au cimetière Saint-Charles. Outre son épouse Jeannine Tardif, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Yves Gaudet), Guy (Michelle Labonté), Hélène, Lucie (Robert Quesnel) et André (Sonia Mercier); ses petits- enfants: Geneviève (Patrick Barbeau), Mélanie (Martin Léger), Catherine (Stéphane Delorme), Jonathan (Caroline Perreault), Olivier (Émilie Chouinard), Nicolas (Céline Jantet), Michelle (Sylvain Nadeau) et Julie (Sébastien Ménard); ses quinze arrière-petits-enfants et de nombreux neveux, nièces et amis. Il était le frère de feu Simone (feu Gaston Bilodeau), feu Yvette (feu Léo Soulard), feu Jacqueline (feu Roger Gagné), feu Jeannette (feu Lauréat Villeneuve), Paul (feu Lucille Beaudoin), feu Raymond (feu Pauline Jutras), Madeleine (René Bédard), Thérèse (Jules Deschênes), Huguette (feu Rosaire Lortie), Jacques (Pierrette Lemieux) et Denise (Ernest Watson). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Laval, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, G1V 4G5 Téléphone: 418 656-8711; à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com ou par des offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.