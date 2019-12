BÉLANGER, Éloise Blanchet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Éloise Blanchet, épouse de monsieur Gérard Bélanger, fille de feu Pamphile Blanchet et de feu Irma Gosselin. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Charles de Bellechasse. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guy Mercier), feu Francine (Lionel Aubé (Suzanne Lambert)), Serge (Carole Bissonnette), Dorice et Maryse (Karl Godbout); ses petits- enfants: Éric Mercier (Annie Gagnon), Guillaume Mercier (Catherine Hamel), Josianne Aubé (Laurent Colombini), Maude Aubé (Dominique Champagne), Kevin Bélanger, Michael Bélanger, Raphaëlle Nadeau (Étienne Bolduc), Hubert Nadeau et Alicia Godbout; ses 8 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Roger (Thérèse Breton), Ferrier (Monique Duquet), feu Marie-Anne (feu Lucien Beaupré), Clément (Pierrette Turgeon), feu Conrad, Gaétane (Gilles Aubé), Edith (feu Daniel Prévost, Jean-Guy Roy), Nicole (René Roy), feu Denis (Yolande Goulet), Solange (Jacques Lapierre) et Déliska (Marcel Breton); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bélanger: feu Albert (feu Marie-Jeanne Garant), feu Alfréda (feu Alphondor Larochelle), feu Ernest (feu Gertrude Ruel), feu Aimé (feu Monique Mercier), Clémence (feu Robert Mercier), Jean-Paul (feu Gaétane Demers), feu Marguerite (Robert Nadeau (Jeanne D'Arc Couture)), Lucille (feu Cyrille Laverdière), feu René (Réjeanne Godbout), Roland (Madeleine Arseneault), Dina (O'Neil Brochu), Marthe (feu Camille Sweeney), feu Elzéar (feu Yvette Lacasse (Charles Cyr)) et feu Rita (feu Adrien Leclerc); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Charles de Bellechasse.