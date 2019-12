BRADETTE, Charles-André



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 novembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Charles-André Bradette, fils de feu madame Rita Parent et de feu monsieur Léger Bradette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 7 décembre 2019, de 13 h à 15h30, suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre sa compagne Danielle Sirois; ses fils : Simon-Luc Drouin-Bradette, Éric Drouin-Bradette, ses frères et sa soeur : Claude (Claire Boivin) Gisèle (Fernand Grenier) et Jacques; sa nièce Nancy Grenier (Alain Turcotte); son neveu Dany Grenier (Vanessa Corneau); ses petits-neveux et nièce : Olivier et Léanne Turcotte, Raphaël et Nathan Grenier. La famille de sa compagne : Patrick Fleming (Cynthia Linteau) et Dany Fleming (Sara Tessier); les petits-enfants de sa compagne : Maïka, Jason, Maely, James, Jimmy et Jason, ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du CLSC et de l'IRDPQ ainsi que le personnel soignant de l'unité de pneumologie de l'Hôpital Laval pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ( 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec) Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.