CHARLAND, Monique Boulanger



À l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 novembre 2019 est décédée à l'âge de 86 ans dame Monique Boulanger. Fille de feu Laura Côté et de feu Joseph-Émile Boulanger, elle était l'épouse de monsieur Jacques Charland depuis 57 ans. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils et leur conjoint Marc (Marie-Hélène Lavoie, leurs filles Émilie (Maxime Carpentier et leur fils Félix), Joëlle (James LaRue) et Aude (Olivier St-Pierre)), Louise (feu Brett Johns), Pierre (ses enfants Laurie et William), Danièle (Bruno Gauthier), Daniel (Nancy Beauvilliers, leurs fils Gabriel (Catherine Ouellet) et Benjamin)) et Francine (Jean-Pierre Jean). Elle était la sœur et la belle-sœur de feu Jude (Jeannine Fréchette), sœur Cécile (f.m.m.), feu Laura (Gérard Guillemette), Georgette, feu Clément (feu Yolande Guénette), feu sœur Louise (f.m.m.), Robert (Jeannette Drolet), André (Micheline Boisvert), Georges (Clarisse Morissette), Liliane (Jean-Marie Duperré) et feu Roger Boulanger ainsi que de feu Lucile Charland (feu Maurice Caron) et de feu Madeleine Charland (feu Valéry Richard). Elle laisse dans le deuil également ses filleules Sylvie Boulanger, Lucie Guillemette et Annie Caron, de même que les membres des familles Boulanger et Charland, des parents et des amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le vendredi 6 décembre, de 19h à 21h, au complexe funéraireainsi que le samedi 7 décembre, de 9h à 10h à l'église Notre-Dame de l'Annonciation, située au 1625, rue Notre-Dame, à L'Ancienne-Lorette.. La mise en terre des cendres aura lieu ultérieurement. Toute marque de sympathie pourra être offerte via un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8). La famille tient à remercier toute l'équipe médicale en pneumologie de l'Institut pour la qualité des soins et le dévouement au cours des années.