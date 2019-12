PELLETIER, Patrice



À la maison d'Hélène de Montmagny, le 26 novembre 2019, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé monsieur Patrice Pelletier, époux de feu dame Thérèse Fortin et conjoint de feu dame Lucille Moreau. Il était le fils de feu dame Émilia Litalien et de feu monsieur Joseph- Onésime Pelletier. Natif de Saint-Omer, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il était le père de: Jacqueline (Julien St-Amant), feu Monique (Roger Robitaille), Lucie, Lisa (Jean-Pierre Couture). Le grand-père de: Guy (Marie-Pier Daigle), Jérôme (Pascale Bourgault), Annick (Steven Chouinard) et Olivier St-Amant, Luc (Sonia Laganière) et Laurence Robitaille (Marcelin Tavarez), Denis Leblanc (Geneviève Harvey- Miville), Hugo et Flavie Couture. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants: Mathis et Émy, Allen et Wayne, Édouard et Candide, Anaïs et Ludovic, Axel et Nato Rafael. Il était le frère et le beau-frère de: feu Gabriel, feu Émilienne (feu Armand Dubé), feu Anne-Marie (feu Gérard Cloutier-feu Maxime Bernier), feu Thérèse, feu Rose-Aimée (feu Abel Lavoie), feu Paul-Émile (Thérèse Pelletier), feu Alfred (feu Florence Bois). De la famille Fortin: Gilberte (feu O'Neil Roseberry), feu Jeannine (Robert Chouinard (Denise Vaillancourt)), Louisette (Gilles Bourgault). Sont également affectés par son départ les enfants de feu dame Lucille Moreau, ses neveux, ses nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux préposé(e)s des Habitations Saint-Pamphile, au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et à celui de la Maison d'Hélène pour leur présence et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Maison d'Hélène, 350, Ave. St-David, Montmagny, G5V 4P9. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 6 décembre 2019 de 19 h à 21h; Samedi jour des funérailles à compter de 11h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Saint-Omer.