PÉRUSSE, Hugues



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 29 novembre 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Hugues Pérusse, époux de madame Yolande Lepage, fils de feu madame Antoinette Latulippe et de feu monsieur Antonio Pérusse. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 10 h 45.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils : Michel et Martin (Anne-Marie Cousineau); ses petits-enfants : Alexandra et Maxime; sa belle-sœur, Pierrette (feu Yves Bourgon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Micheline (feu Paul Émile Bernier). La famille tient à remercier le personnel, ainsi que les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Qc, Téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca, Site web : mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.