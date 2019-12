THÉRIAULT, Roger



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 novembre 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Roger Thériault, époux de madame Julianna Pelletier, fils de feu monsieur Roland Thériault et de feu madame Anita Malenfant. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Myriam (Dave Shields), Audrey (Yohan Dubé), Christina et Jonathan (Roxanne Lachance), William et Jonathan Pelletier-Boucher; ses petits-enfants: Chanel, Raphaël, Kaleb, Noah, Derek, Kyana, Étienne, Dayven, Mayson et Louka; ses beaux-parents: monsieur Bertrand Pelletier et madame Pauline St-Pierre; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, les employés d'Installations Québec, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Voisine, Dr Dagenais, Dr Garceau ainsi que les urgentologues pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et à la Fondation des maladies du Rein. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.