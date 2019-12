PELLETIER MERCIER

Marie-Paule



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Marie-Paule Pelletier survenu à l'Hôpital de Montmagny ce 21 novembre 2019 à l'âge de 96 ans. Épouse de feu monsieur Dominique Mercier, elle était la fille de feu dame Émélie Boucher et de feu monsieur Stanislas Pelletier. Elle demeurait à Saint-Marcel, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses filles: Réjeanne (Henri Laberge), Lucille (Yvan Morin), France (Alain Couillard), Sylvie (Wilson Proulx), Claudette (Christian Laferrière); ses petits-enfants: Steve, Frédéric et Marie-Ève Morin, Catherine et Bruno Couillard, Mathieu, Maxime et Alexandre Proulx, Élisabeth et Pier-Olivier Laferrière ainsi que leur conjoint(e) et ses 14 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Oscar, feu Rosa (feu Raymond Langlois), feu Irène (feu Marcel Mercier), feu Roger (feu Marie-Paule Bernier-Gisèle Têtu). De la famille Mercier, elle était la belle-sœur de: feu Gérard (feu Rose-Aimée Thibault), feu Georgianna (feu Adrien Dancause), feu Monique (feu Vital Dancause), feu Angéline (feu Réal Bélanger), feu Alfred-Georges (feu Aline Morin), feu Patrick (feu Antonia Pelletier), feu Rodrigue (Annette Cloutier). Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(e)s. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel de la résidence Le Marcellois pour leur dévouement et l'excellence des soins apportés. Un merci spécial à madame Francine et monsieur Marcel pour avoir porté secours à notre mère quand elle en a eu besoin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Ses filles invitent proches et amis à la saluer une dernière foisde 9h30 à 12h45 en ce lieu :La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire