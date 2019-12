GUILLEMETTE, Gisèle Racine



Au CHSLD de Limoilou, le 21 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gisèle Racine, épouse de feu monsieur Roger Guillemette. Elle était la fille de feu dame Germaine Blouin et de feu monsieur Jean-Baptiste Racine. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Claudette St-Jacques), Sylvie (Jacques Gauvreau) et Denis (Sylvie Picard); ses petits-enfants : Martin (Véronique Rancourt), Marie-Ève (Simon Boucher), Steve (Jennifer Vallée), Stéphanie (Olivier Plamondon-Lemieux) et Éric; ses arrière-petits-enfants : Clara, Logan, Emma et Rose; ses frères et sœurs : feu Valmont (Thérèse Chevalier), feu Raymond (Thérèse Giguère), Carmen (Jean-Guy Galarneau), Louisette, André (Louise Soucy), Richard (Colette Talbot), Jean-Marc (Céline Drouin), Ginette, Diane (André Larrivée), Claire (feu Donald Tremblay) et Bibiane (feu Daniel Delisle) ainsi que sa tante Èva; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette : feu Marcel (Lauretta Fortin), Aline, Gilles (Françoise Lavoie), Jacqueline (feu François Huet), feu Denise (Magella Gauthier), Louise (Roger Asselin) et Claudette (feu Raymond Diamond). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Noël (Rita Verreault), Noëlla, Georgette (Jean-Guy Tremblay) et Jean-Yves (Monique Guérin). La famille tient à remercier le personnel soignant du 4e étage du CHSLD de Limoilou pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa sœur Bibiane pour ses accompagnements dans ses activités et à sa sœur Ginette pour son dévouement exceptionnel durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.