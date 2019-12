FORTIN, Pierrette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2019 à l'âge de 77 ans et 5 mois est décédée madame Pierrette Fortin, demeurant à Lévis. Originaire de Saint- Damase de L'Islet, elle était la fille de feu dame Rose-Aimée Thiboutot et de feu monsieur Bernard Fortin; la sœur et la belle-sœur de: Lucie (Gaston Caron), Denise (Dominique Thibault), Benjamin (Diane Trottier), Céline (feu Bernard Diotte - feu Gilles Thériault), feu Colette, Thérèse (André Fortin), Antoine, Jacinthe, Judith (Michel Fortin), Odile (Jacques Dufresne), Claire (Yves Desrochers) et Lorraine (Réjean Pelletier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leurs attentions et les excellents soins, ainsi qu'à ses voisins, en particulier Claude et Solange, pour leur présence auprès de Pierrette, leur aide et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire