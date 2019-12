RODRIGUE, Francine Samson



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 27 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Francine Samson, épouse de feu monsieur Jean Rodrigue. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h 30,sous la direction duMadame Samson laisse dans le deuil sa fille Julie, feu Jean (Louise Rioux); ses petits-enfants: Charlie, François et leur père Luc Brouillette; Léo et Ella Rose; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Réginald (Andrée Ouzilleau), feu Pierre (Francine Ménard), Claude (Claudine Fournier), Marc (Jacynthe Côté), Danièle (Ali Mourabit), Richard (Johanne Therrien) et Sylvie; Ghislaine Rodrigue, Louise, feu Guy (Ginette St-Laurent), Lucie (Claude Fournier), feu Marie, Madeleine (Guy Bergeron) et Edith (Mel Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca