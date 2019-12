HUARD, Thérèse Gagnon



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 3 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Gagnon, conjointe de feu Daniel Morin, fille de feu Lorenzo Gagnon et de feu Aldenard Guay. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carol Huard (Diane Couture), Joan Huard, Mario Huard, Yan Huard (Nicole Larochelle), feu Mylène Huard, Gino Huard (Isabelle Fortier) et Josée Huard (Marc Bédard); ses petits-enfants: feu Francis, Joanie (Patrick), Michael, Mathieu (Catherine), Maxime, Tommy, Marika, Tamaly, Joey (Sabrina) et Jason; ses arrière-petits-enfants: Mya, Julia et Émile; le père de ses enfants Jean- Jacques Huard (Jeannine Nadeau); ainsi que ses frères, soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 15h.