BLAIS, Gisèle Brousseau



Entourée de l'amour des siens, au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 novembre 2019, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée, madame Gisèle Brousseau, épouse de feu monsieur Lorenzo Blais, fille de feu madame Marie-Anne Bolduc et feu monsieur Wilfrid Brousseau. Elle demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amisde 13 h à 14 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Daniel, Richard, Mario (Lyne Fortin); ses petits-enfants : Alexandre Chouinard (Mélissa Nadeau), Jérémi Chouinard Blais (Carl Turgeon), Adam Chouinard Blais; ses arrière-petits-enfants : Émile et Éloi; ses frères: feu Fernand Brousseau, feu Jean-Yves (Monique Guimont), feu Jean-Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais ; feu Roland (feu Evelyne Turgeon), feu Georges (feu Béatrice Busque), feu Germaine, feu Gaston (feu Alice Lapointe), feu Aline (Marcel Godbout), Paul (Claudette Beaudoin), feu Robert (feu Louise Lawler), ses grandes amies : madame Louise Masson et madame Francine Labbé ; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Richard Beaudoin, ainsi que le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la résidence Kennedy pour tous les bons soins prodigués à notre mère. Compenser l'envoi de fleurs par un don de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire