GOSSELIN, Ghislaine



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 23 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Ghislaine Gosselin, fille de feu dame Angéline Champagne et de feu monsieur Napoléon Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils Marc (Anny Dufour); ses trois petits-enfants: Ludovick, Kassandra et Olivier; son frère Richard (Gisèle); sa sœur Lise ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.