CLOUTIER, Paul



À l'Hôpital de Montmagny, le 3 décembre 2019 à l'âge de 87 ans est décédé M. Paul Cloutier, époux de feu Irène Jacques et fils de feu Henri Cloutier et de feu Marie-Reine Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lavendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses fils: Jean (Guylaine Bernier), André (Mélanie Bourque); ses petits- enfants: Marie-Michelle (François Goulet), Nadia et leur mère Carmelle Pelletier; Ludovick (Justine Fournier), Laurie (Marc-André Carrier), Joey, Emma, Mathieu et Ellie; ses arrière-petits-enfants: Laura, Dylan, Emy, Mégane et Anouk. Il était le frère de: Cécile (Réal Beaudoin), Gérard (feu Rollande Blais), Régina (feu Martin Fiset), feu Léon (Madeleine Boulet), Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), feu Jeannette (Alfred Boulet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois); il est allé rejoindre ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Jacques et il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces.