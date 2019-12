LANDRY, Louise



Entourée de toute sa famille, dans l'amour, la paix et la sérénité, le 18 novembre 2019, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, notre maman et tendre épouse nous a quitté paisiblement. Née à Trois-Rivières, le 31 juillet 1934, fille de François Landry et Alice Bettez, mariée à Jean-Guy Richard, le 20 juillet 1957 à Trois-Rivières, en l'église Sainte-Marguerite, fils de Hector Richard et Laurette Duhaime. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Normand (Joyce Gaulin), Lucie (Pierre Morin), Josée (Patrice Emond), ses petits-enfants : Isabelle (Patrick Eccles), Jacinthe (Simon Garneau), Caroline (Laurent Fournier), Anne-Marie, et ses arrière-petits-enfants : Kimberley, Patrick, Mathias, Adam et bébé Fournier. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : feu Henri-Paul (feu Jeannette Larivée), feu Julien, feu Jean (feu Monique Livernoche), feu Roland (feu Pierrette Landry), feu Maurice (feu Jeannine Gauthier), Pauline (feu Maurice Livernoche), feu Robert (feu Thérèse Brousseau), feu Madeleine (feu Jean-Jacques Martel), feu Jules, Armand (Lucie Griffin) et ses beaux-frères et belle-sœurs: Doris (Léo-Paul Lemire), feu Marguerite (feu Gilles Crête), feu Armand (feu Jeannine Tessier), Jules (feu Gracia Melanson), André (feu Céline Dostaler), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 10 h 30 à 13 h 30.Un merci particulier à toute l'équipe médicale de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins professionnels et attentionnés.