PARADIS, Gaëtane



Entourée de sa famille, à l'Hôpital St-François-d'Assise, le 1 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Gaëtane Paradis Trudel, épouse de feu monsieur Gaston Trudel, fille de feu Gaston Paradis et de feu Carmelle Dorion. Elle demeurait à Québec (secteur Charlesbourg-Ouest).La famille vous accueillera aude 17 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Susan Filion), Nathalie (Pierre L'Heureux) et Denis (Chantal Bérard); ses petits-enfants: Anne-Marie Trudel (Jérome Després-Grenier), Guillaume Trudel, Francis L'Heureux (Kim Gagnon), Philippe L'Heureux (Flavie Villeneuve), Maxime Trudel (Alyson Bernier Guillemette) et Frédérique Trudel; ses sœurs et frères: Pierrette (feu Paul-André Blouin), feu Jean-Guy (Gaby Jobin), Charlotte (feu Gérard Richard), feu Claudette, Andrée (Noël Chenard), Lise (feu Gaston Brousseau), Armand (Sherri Davis), Nicole (Gilles Richard), Gaston (Suzanne Bussière), Francine (feu Carol Bédard), Pierre (feu Diane Trudel), Jacques (Hélène Vachon) et Pauline (Christian Champagne); ainsi que sa filleule Julie Brousseau et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel: Jeanne (André Savard), Gérard (Monique Gendreau), Lionel (Jeanne d'Arc Bédard) et Oscar (Rolande Juneau). La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leur support, leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Secteur des soins palliatifs)