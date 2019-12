Denis Lachance



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 novembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Lachance, conjoint de dame Mona Gamache, fils de feu Aurianne Caron et de feu Gustave Lachance. Il demeurait à Val-Bélair.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 8 décembre 2019 de 9h à 16h et sera suivi d'une célébration de la Parole au salon. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Geneviève Paré), Danny (Lysa-Dora Houde); ses petits-enfants: Alexandra, Mickaël, Jacob; ses arrière-petits-enfants: Lyvia, Léa-Kim, Logan, Loukas; sa sœur: Vivianne (Pierre Mercier); ses chiens adorés: Krystale, Champion, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, collègues et les amis de la LMHO et de la course automobile.