RATTÉ, Suzanne Pâquet



Au domicile de sa fille, le 8 novembre 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Suzanne Pâquet, épouse de feu monsieur Gérard Ratté, fille de feu madame Colette Julien et de feu monsieur Henri Pâquet. Elle demeurait à Québec.Une cérémonie hommage aura lieu au printemps 2020. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (René Delorme); ses petits-enfants: Vincent, Catherine (Keven Giroux-Latouche), Alex, Kim (Nicolas Bilodeau) et Jérémie (Audrey Fiset-Cholette); sa sœur Lucette Leboeuf (feu Jacques Leboeuf); ses belles-soeurs de la famille Pâquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Ste-Foy-Sillery et toute l'équipe de gériatrie du CHUL ainsi que Dre Jacynthe Leclerc pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à sa nièce Céline Pâquet pour sa disponibilité, Christian, Nelly et les enfants (voisins) pour leur aide et sa belle-sœur Shirley Pâquet pour son support au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mira aux soins de Schola Mira, programme chien d'assistance pour enfant ayant un trouble du spectre de l'autisme. Pour faire un don : https://www.mira.ca/fr/faire-un-don.