Allée commémorative des légendes du hockey: le «fantôme» Joe Malone ressuscité

Voici la statue qui rendra hommage au hockeyeur Joe Malone, surnommé «le fantôme», qui rejoindra les légendes du hockey dans l’allée commémorative devant le Centre Vidéotron.

L’œuvre a été conçue par l'artiste Frédéric Laforge. «Elle s'ajoute avec harmonie aux autres oeuvres d'arts», a lancé le maire, qui insiste sur le fait que les oeuvres côtoieront les bronzes financés par le privé.

«Elle met en valeur cette équipe importante en plus de présenter en finesse les qualités sportives de Joe Malone. Le joueur était surnommé le fantôme en raison de sa vitesse étonnante et sa capacité à ne pas se laisser arrêter par les défenseurs de l'équipe adverse.»

L'oeuvre «mettra en lumière ce grand homme et sportif respecté de tous qu'incarnait Joe Malone. C'est une oeuvre puissante et épurée qui vient donner à M. Malone ses lettres de noblesse», a souligné Marie Claire Ouellet, directrice générale de la Commission de la capitale nationale.

Réalisée en strates de métal, la sculpture évolue selon l'endroit d'où on la regarde, jusqu'à presque disparaître, pour représenter l'aspect fantomatique du joueur. Le hockeyeur se tient dans la posture qu'il adopte sur les rares photos qui ont subsisté de lui. Il est accompagné d'un chien bouledogue.

Originaire de Sillery, Joe Malone a évolué avec les Bulldogs de Québec, une équipe qui a remporté la coupe Stanley en 1912 et en 1913. Encore à ce jour, Malone détient le record du plus grand nombre de buts par match, soit sept. Il avait atteint cette marque exceptionnelle en 1920. Il a été choisi au terme d’un vote populaire au cours duquel il a recueilli la faveur de 46 % des 3000 personnes qui avaient voté à la suite de l’appel lancé par la Ville de Québec.

L’œuvre d’art qui rendra hommage à Malone sera installée à l’automne 2020. Et côtoiera les statues de Jean Béliveau et des frères Stastny. Deux autres statues viendront compléter l’ensemble : un joueur des Remparts et un autre des Nordiques dans l’Association mondiale de hockey seront à leur tour honorés.

Chacune des statues est au coût de 200 000 $, pour un total de 1 million $. Elles sont réalisées en collaboration entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale.