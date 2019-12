BOUCHER, Pierre



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 22 novembre 2019, à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédé Pierre Boucher, époux de Claire Martel. Il était le fils de feu Gabrielle Guy et de feu Lucien Boucher. Il demeurait à Québec. Il est le fondateur de l'entreprise Les Emballages L. Boucher ainsi que de Balpex.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h et de 12 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène et André (Annick); ses petits-enfants: Alexandre (Alexandra), Samuel (Léane), Michaël (Marie-Ève), Justin et David; sa sœur Danielle, ses neveux: Richard (Nathalie) et Jean (Manon); ainsi que plusieurs autres parents, ami(e)s et employés de l'entreprise Les Emballages L. Boucher. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Téléphone: 418 656-4999. Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.