BERNIER, Jeannette



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement, dame Jeannette Bernier, retraitée de l'enseignement. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace où elle s'est énormément impliquée entre autres au niveau de la pastorale et membre fondateur de la Résidence Marcelle-Mallet. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée, ses parents: Marie Gagné et Bernard Bernier; ses frères et sa sœur: Antonio, Paul, Marguerite et Émile. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Antoinette (feu Percy Wagner) et Juliette (feu André de la Durantaye); ses neveux et sa nièce en particulier: Hélène, Bernard et Benoît de la Durantaye; ainsi qu'André, Jean-Paul et Marcel Bernier; Yves et Serge Gonthier; Denis et André Wagner; ses petits- neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés particulièrement à Danielle Coulombe pour ses attentions et sa présence quotidienne ainsi qu'à Lucille Jean, Suzanne Veilleux et Marie-France Gagné qui lui ont permis de demeurer dans sa maison tel était son souhait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Fondation Rayons d'Espoir, pour les CLSC et Centres d'Hébergement de la MRC de Montmagny, 10, rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panet (Québec), G0R 2J0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele dimanche 8 décembre 2019 de 14h à 16h30 et de 19h à 21h, lundi jour des funérailles à compter de 9h., suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.