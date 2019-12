Bris de confidentialité chez Revenu Québec: le syndicat dénonce «le silence»

L'un des syndicats des travailleurs de Revenu Québec dénonce «le silence» et «l’inaction» de la haute direction afin de rassurer les 23 000 personnes concernées par le bris de confidentialité causé par une ex-employée.

• À lire aussi: Employée congédiée pour la fuite chez Revenu Québec

«Nous avons eu très peu de communications de la part de l’employeur depuis le début. À chaque fois qu’il y a quelque chose dans ce dossier, il faut aller chercher l’information», note Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente 6000 employés de l’agence du revenu.

Jeudi, Le Journal révélait que le fisc avait récemment remercié l’employée responsable de la fuite après avoir cheminé dans son enquête à l’interne.

Le syndicat, qui était au courant de cette situation, n’a pas voulu dire si la dame en question, Sandra Fajardo, avait l’intention de contester son congédiement. Il n’a également pas voulu élaborer sur les raisons entourant le licenciement.

Inquiétudes

Depuis août dernier, lors de l’annonce du bris de confidentialité, M. Daigle affirme que plusieurs des 23 000 employés actuels et passés de Revenu Québec vivent avec des inquiétudes. Il ajoute que cette situation affecte le climat à l’interne ainsi que la production de certains travailleurs.

Par ailleurs, le président général du SFPQ dénonce le fait que l’employeur n’ait toujours pas mis sur pied une protection contre le vol d’identité. Il aimerait aussi connaître les solutions mises en place afin d’éviter qu’une situation similaire se reproduise.

«On dit que l’enquête est complétée, mais nous n’avons aucun détail. On ne sait pas si les données ont été vendues à des tiers», affirme-t-il. «L’employeur doit nous aider à rassurer les gens. Nos membres vivent présentement beaucoup d’insécurité et d’incertitude», poursuit-il.

De son côté, Revenu Québec martèle que, pour l’instant, aucun élément n’indique que les données auraient été utilisées à des fins malveillantes ni qu’elles auraient été vendues à des tiers. La direction précise toutefois que seules les conclusions de l’enquête policière pourront nous assurer de la nature de l’utilisation de ces renseignements.

En août, Sandra Fajardo et son conjoint avaient été rencontrés et interrogés par les policiers. Aucune accusation n’a pas été portée et rien n’indique pour le moment qu’ils avaient des intentions malveillantes.