DORION, Louise



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 23 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Louise Dorion- Casgrain, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Casgrain. Elle était la fille de feu Dr. Elie Dorion et de feu dame Marcelle Rhulman, sœur de feu Hortense. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Normand et Yves (Mylène Verreault); ses deux frères: Michel Dorion (Louise Fortin et leur fils Samuel) et François Dorion (Louise Labrecque); ses belles-sœurs: Esther Bégin (feu Raymond Dorion et leur fille Catherine), Huguette Trudelle (Jean-Louis Dorion et leur fils Stéphane) et Monique Cardinal (André Dorion et leurs enfants Jean-François et Marie-Claude); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un gros merci au personnel du CHSLD Charlesbourg pour leurs soins et attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Hébergement et de soins longue durée à Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, QC G1H 5V5.