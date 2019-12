GAULIN, Nicole



À l'IUCPQ, le 1er décembre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédée dame Nicole Gaulin, conjointe de M. Alain Leblanc. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 14h50.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, sa fille Bianca, sa belle-fille Laurie Hébert, sa mère Georgette Turcotte (feu Yvon Gaulin); sa sœur Lucie (François Dion et leur fils Philippe (Marie-Eve Chouinard)), sa belle-mère dame Yolande Lepage (feu Léonard Leblanc, Patrice Beaudoin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leblanc: feu André (Sylvie Bouchard), Benoit (Catherine Rivet), Eric (Sylvie Lamontagne), Marc (Karine Arsenault) et Karina; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org