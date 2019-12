LAROUCHE, Louis Joseph



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 21 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Louis Joseph Larouche, époux de Claire Delisle. Il était le fils de feu Léon Larouche et de feu Marie-Rose Asselin. Une rencontre avec parents et amis afin de partager les souvenirs de Louis Joseph aura lieu,de 13h à 16h à la3290 Rue Armand HamelinQuébecUne cérémonie religieuse sera célébrée au printemps 2020 lors de la mise en terre de ses cendres au cimetière de St-Nazaire, Lac St-Jean, lieu de sa naissance. Outre son épouse, Monsieur Larouche laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Mario Guérin), Michel (Marie-Josée Lessard), Sylvie, Guy et Alain (Lyne Mailhot); ses petits-enfants: Samuel et Charles Guérin, Marie-Claire Larouche, Simon, Philippe et Valérie Dubois. Sont aussi affectés par son décès ses frères et sœurs: Colombe (feu Normand Guérin), Laurette (feu Paul Tremblay), Lisette, Jeannine (Ghyslain Maltais), Julien (Louise Gaudreault), Gilles (Nadia Gaudreault), Murielle (Majoric Bouchard), Gisèle (Eddy Scott), Martin (Réna Plourde), Danielle (Bertrand Girard), Donald et Laval (Suzan Privé). Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur décédés avant lui: Mariette (Paul Martel), Marius (Corinne Bernier), Jean-Paul et Léon-Maurice (Line Roy). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle: Louise (feu Roger Laberge), Hélène (Benoît Mercier), Lilianne (Michel Laverdière), Pierre (Margaret Fortier) et Francine (Daniel Lapointe). La famille désire également remercier de tout cœur le personnel des Jardins du Haut St-Laurent pour l'affection, la chaleur humaine et les soins prodigués à Louis tout au long de son séjour. Plus spécialement Laurie, Manon, Anne, Camille, Alyssia ainsi qu'aux infirmiers Marie-Josée, Igor et Ahmed.