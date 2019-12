BERNIER, Henri



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Henri Bernier, fils de feu dame Maria Bourgault et de feu monsieur Charles Bernier. Il était l'époux de dame Irène Roberge. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés ses funérailles se dérouleront en toute intimité.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irène; ses enfants : feu Aurens (Marlène Poitras), Lorraine (feu Léonce Bouchard), Raynald (Johanne Lortie), Claire (Daniel Fortin), Sylvio (Patricia Smyth) et Guylaine (feu Claude Marceau); ses petits-enfants : Simon, Mylène, Catherine, Philippe, Jean-François, Viviane, Alexandra, Gabriel et Nicolas; ses arrière-petits-enfants : Jade, Nelly, Maxime, Samuel, Florence et Elliot; ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Annette Brochu), feu Ernest Garneau (feu Irène Landry), feu Alice (feu Patrick Lacasse), Gertrude (Jean-Marc Couture), Gérard (Fernande Bertrand), feu Georges (feu Simone Gauthier), feu Laurent (Ginette Legault), Colette (feu Maurice Dechamplain) et feu Armand (Réjeanne Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge: Rita (feu Albert Samson), Lilianne (feu Adrien Drouin), feu Gertrude (feu Réal Allen), Marie-Marthe (feu Roger Drapeau), Raynald (Mary Robertson), Thérèse (feu Cajetan Alain), Lucille (feu Laval Giroux), Marcel (feu Noëlla Boivin et sa conjointe Marthe Joncas), feu Hélène (Patrick Buteau et sa conjointe Marie-Claire Paré), Colette (Claude Côté), Réjeanne (Lucien Roberge) et Me Jean-Paul (Suzanne Poliquin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél. : 418-656-6241 ou au www.lesdiabetiquesdequebec.org.