SAVARD, Linda



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 novembre 2019, à l'aube de ses 61 ans, est décédée madame Linda Savard, épouse de monsieur Jean-Guy Robitaille, fille de feu madame Carmen Plante et de feu monsieur Léopold Savard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien Savard-Potvin (Élodie) et Carolane Savard (William); ses petits- enfants: Brandon, Logan et Lyanna; son frère et ses sœurs: Jean-Claude (Charmaine Couture), Denise (Yvan Longchamp), Nicole (Pierre Cadorette), Claudette (Magella Munger), Lise (Marc Blanchet), Francine, Huguette, Sylvie (Denis Renaud) et Jean-Noël Turner; ses ami(e)s: Sylvie Therrien (Gaétan Pelletier), Lucie Blouin et Christian Potvin; les enfants de son conjoint: Yolande, Yves et Mario; ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin, 2101, Chemin Saint-Louis, Québec, G1T 1P5, téléphone: 418 687-6084, télécopieur: 418 687-0923, courriel: fondation@michel-sarrazin.ca, www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.