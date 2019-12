PARÉ, Ninette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 novembre 2019, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Ninette Paré fille de feu Léopold Paré et de feu Yvonne Lavertu. Elle demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle était la sœur de: feu Lionel (feu Lucille Levasseur), feu Aline (feu Jean-Charles Campeau), Conrad, Colette (feu Robert Boivin), feu Réal, Pierrette (feu Jean-Marie Bruneau), feu Martin, Lise (feu Raymond Gagné) et Colombe (Julien Gagné). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la