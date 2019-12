RICHARD GAGNON, Jeannine



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 24 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Richard épouse de feu monsieur Jean-Marie Gagnon, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle a été collaboratrice de tous les instants avec son époux, dès le début de Plastiques Gagnon. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu madame Evelyne Coulombe et de feu monsieur Octave Richard. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie (feu Céline), Michel (Suzette), Jean (Kathleen), François (Patricia), Claire (David) et Monika (Guy); ses petits-enfants: Myra, Eloi, Evan, Gabriel, Merlin, Camille, feu Samuel, Tristan, Maighan, Joseph, Marion et Anna; leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants; ses sœurs et son beau-frère: Thérèse (Jean-Marc Morin), Denise (feu Gaston Cloutier) et Pauline (feu Lucien Labrie). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Arthur (Rolande Tardif), Suzanne (Eugène Simoneau - Joseph côté), Raymond, Gabriel (Lucille Vallière), Robert ( Jeannine Laprise), Paul-André, Aline (Robert Bédard) et Clément; de la famille Gagnon: Charles-Émile (Lucienne Bernier), Clément, Raymond (Pauline Morin), Laurent, Thérèse (Patrice Caron), Guy (Jeanne Pelletier), Marthe (Joachim Gamache), Anathole (Marguerite Noël) et Yvette. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont permis de garder Jeannine à la maison comme elle le désirait. Et toute l'équipe du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h30.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".